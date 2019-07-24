İLÇE PROTOKOLÜNDEN BASIN BAYRAMI MESAJLARI

24 Temmuz Basın bayramında Akyazı İlçe Protokolü Gazetecilerin basın bayramını kutladı.

Bu haber 2019-07-24 21:18:09 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

24 Temmuz Basın bayramında Akyazı İlçe Protokolü Gazetecilerin basın bayramını kutladı.

İşte o mesajlar…

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan

Basın ve Yayın kuruluşlarının ve saygı değer basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.

Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem

Türk Basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

İlçemizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Akyazı’nın sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta Akyazı’da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli

Basın ahlak ilkelerine bağlı, kamu menfaatini gözeten, toplumun hassasiyetlerine duyarlı ve gayri milli yapılardan uzak, objektif duruşa sahip tüm gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, kutsal ve meşakkatli vazifelerinde kolaylık ve başarılar diliyorum.

Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı

24 Temmuz basın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, yılmadan usanmadan ve zor şartlarda görev yapan basın mensubu arkadaşlarımı bu mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum.

Öte yandan Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş gönderdiği çiçeklerle, Kaymakamlık Araştırma Görevlisi ve basın dostu Cengiz Bilgin, Ak Parti Akyazı İlçe yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çokal başta olmak üzere çok sayıda Akyazılı da sosyal medya üzerinden Gazetecilerin basın bayramlarını tebrik ettiler.