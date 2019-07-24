İLÇE PROTOKOLÜNDEN BASIN BAYRAMI MESAJLARI

24 Temmuz Basın bayramında Akyazı İlçe Protokolü Gazetecilerin basın bayramını kutladı.
İşte o mesajlar…
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan
Basın ve Yayın kuruluşlarının ve saygı değer basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.
Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem
Türk Basın hayatında önemli dönüm noktasını teşkil eden basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır.
Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
İlçemizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen yerel basın kuruluşlarının, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, Akyazı’nın sosyoekonomik ve kültürel yönden kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; Türk basınında sansürün kaldırılışının 111. yıldönümünde, hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta Akyazı’da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli
Basın ahlak ilkelerine bağlı, kamu menfaatini gözeten, toplumun hassasiyetlerine duyarlı ve gayri milli yapılardan uzak, objektif duruşa sahip tüm gazetecilerin ve basın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, kutsal ve meşakkatli vazifelerinde kolaylık ve başarılar diliyorum.
Akyazı Belediyesi eski Başkanı Yaşar Yazıcı