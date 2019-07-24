ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK BAKIN NE YAPTILAR

Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy ışıkları yakınlarında şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle

Bu haber 2019-07-24 21:15:31 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy ışıkları yakınlarında şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle Elektrik telleri koptu. Kopan teller yoldan geçenlere zarar vermesin diye alınan önlem görenleri şaşkına çevirdi.

Akyazı’da öğlen sonrası başlayan ve devam eden sağanak yağmur ve rüzgar nedeniyle Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy ışıkları yakınlarında kopan Elektrik telleri yola düştü.

Trafiğin aksadığını gören bazı vatandaşlar olay yerine çağrılan SEDAŞ arıza ekiplerini beklemeden kendi imkânlarıyla ellerine aldıkları sopalarla yolu trafiğe açmak için elektrik tellerini sopalarla kaldırarak trafiğe açmaya çalıştılar. Bunu gören vatandaşlar adeta şaşkına döndü.

Bazı vatandaşlar ölümü göze alarak ellerindeki sopalarla elektrik hattı kablolarını havaya kaldırmaya çalışırken hayatlarını tehlikeye atıklarından bihaberdiler. Bazı araç sürücülerinin sopayla kaldırılan tellerin altından geçmeye çalışması ise en az elektrik tellerini sopalarla yoldan kaldırıp kenara atmaya çalışanlar kadar tehlikede olduklarını anlamamış olmaları ise görenlere adeta pes dedirtti.

SEDAŞ’ın olay mahalline kısa sürede gelip yola düşen elektrik tellerini toplayarak onarım ç alışması başlatması yürekleri ferahlattı.