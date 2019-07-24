BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE BASINA YEMEK VERDİ

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24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya
Bu haber 2019-07-24 21:12:29 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya ve İlçelerinde görev yapmakta olan tüm basın mensuplarına Sakarya Orman Parkta bir akşam yemeği verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce’nin verdiği yemeğin şeref misafiri İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’tu. Yemeğe Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, RATED Başkanı Remzi Adıyaman, bazı gazetelerin patronları, Anadolu Ajansı, İHA ve BİK Müdürleri, yayınlanmakta olan yerel gazetelerin üst düzey yöneticiler ile Sakarya ve İlçelerinde görev yapan gazetecilerin büyük bölümü katıldı.

Yemek öncesi ev sahibi konumunda olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, masaları tek tek gezerek gazetecilerle tek tek tokalaştı ve hal hatır sordu. Yemek sonrası ise yaptığı konuşmada basın mensuplarına Sakarya’yı sizlerle beraber belirlediğimiz hedefe ulaştıracağız. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Yapacağınız her doğru eleştiri bizim için yanlıştan dönmek demektir ve bizde yaptığımız eğer yanlışsa, eleştiri sonrası o yanlıştan döner doğrusunu yaparız dedi.

Ekrem Yüce, konuşmasında yapmayı düşündüğü projeleri ile ilgili de geniş bilgiler verdi. Devem eden ve bitmiş olan hizmetlerden de bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Sakaryaspor’dan da bahsetmeyi unutmadı ve bütün imkanlarımızla güzide takımımızın yanındayız, yanında yer almaya ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bu yıl şampiyonluğu kimseye kaptırmayacak ve bir üst lige çıkacağız dedi.

Basına verilen yemekte Sezai Matur, Zeki Aydıntepe ve Remzi Adıyaman’da birer konuşma yaptılar ve basının şu an itibarıyla içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan bahsederek, hükümetin yerel basına daha fazla destek vermesi gerektiğinin altını çizdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından verilen yemekte basın Müdürü Akyazılı hemşehrimiz İrfan Kardeş diğer Belediye yetkilileri ile birlikte mükemmel bir ev sahipliği yaptı.  Yemek kesilen bayram pastası, dinlenen müzik ve yapılan sohbetlerle son buldu.

 
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