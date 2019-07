BAŞKAN SOYKAN’DAN BASINA 24 TEMMUZ KAHVALTISI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle Akyazı’da görev yapmakta olan

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 24 Temmuz basın bayramı nedeniyle Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensupları ile verdiği bir kahvaltıda bir araya geldi. Kuzuluk Doğal Tabiat Parkında verilen kahvaltıya İlçede görev yapan basın mensupları tam kadro katıldı. Yıllarını Ulusal basında geçirmiş olan ve Tercüman başta olmak üzere bazı Ulusal Gazetelerde çalışmış aslen Akyazı Taşburun mahallesinden olan Hüsamettin Acar da Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın verdiği kahvaltıya katılanlar arasında yerini aldı. Kahvaltıya Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz de katıldı. Düzenlemeyi ve gelen basın mensuplarını karşılama görevini ise Belediye Başkanı adına Özel Kalem Müdürü Ali Özer başarıyla yerine getirdi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan kahvaltıda sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Bugün siz değerli basın mensuplarının bayramı. Belediye Başkanı olarak ben de sizin bu anlamlı gününüzü kutlamak istedim. Yaptığımız davete icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Akyazı’nın yerel basın konusunda hayli şanslı olduğunu söyleyebilirim. Akyazı’da basının güçlü olması demek, Akyazı’ya hizmetlerin daha seri bir şekilde gelmesi ile eş anlamlıdır. Ben ve arkadaşlarım basını kendimizden biri olarak kabul ediyor ve öyle değerlendiriyoruz. Belediyenin bütün kapıları ardına kadar hem sizlere hem de vatandaşlarımıza açıktır. Beni ve yol arkadaşlarımı istediğiniz her an arayabilir ve görüşebilirsiniz. Yapacağımız bütün icraatlarımız şeffaf olacaktır. Hiçbir gizlimiz saklımız olmayacak ve her şey açık ve net olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Onur ve gurur kırıcı olmayan ve hakaret içermeyen her türlü haklı ve yol gösteren eleştirilerinize açığız. Bu şehir hepimizin ve el birliğiyle bu şehrimizi daha ileriye götüreceğiz. Bunda sizin de katkınız olsun istiyorum”

Belediye Başkanı Bilal Soykan konuşmasına devamla “ Ben ve arkadaşlarım Akyazı’ya ve Akyazılı hemşehrilerimize hizmet etmek için geldik. Güzel ve şirin İlçemizin eksiklerini biliyoruz. Bu eksikleri imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak gidermek için kollarımızı sıvadık. Allah’ın izniyle 5 yılın sonunda Akyazı’mızın güzelleştiğini, beklenen ve özlenen hizmetleri aldığını hep beraber göreceğiz. Ben ve arkadaşlarım görev ve hizmet yapmak için bu görevlere geldik. Bize inanıp güvenip ve bizi oyları ile destekleyen hemşehrilerimize mahcup olmamak için canla başla çalışacağız. Bundan herkesin emin olmasını istiyorum.”

Düzenlenen kahvaltıya katılan Ulusal basında 43 yıldır çalışmış gazeteci Hüsamettin Acar’da konuşmasında Ulusal basın ile Yerel basın arasındaki farkları özet halinde anlattı ve yerel basının yükseliş, ulusal basının ise çöküş içinde olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti “ Ben de Akyazılıyım. İlçemin hizmetlerin en iyisini almasını yürekten istiyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Akyazı’mızın sorunları belli. Sorunları bile Belediye Başkanı ve diğer Belediye çalışanları mutlaka çözüm yollarını da biliyorlardır diye düşünüyorum ve Bilal Başkan ve ekibinin 5 yılın sonunda önemli hizmetlere imzalarını atmış olarak görmeyi çok arzuladığımı belirtmek istiyorum”

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz da konuşmasında basının bu anlamlı gününde incelik göstererek Akyazı’da görev yapan biz basın mensuplarını davet ederek bir araya getiren Soykan Başkan’a teşekkür ediyorum. Yapacakları her iyi hizmetin yanında olacağımızı, olumsuzluklarında karşısında olacağımız bilmesini isterim. Hepimiz Akyazılıyız ve Akyazı’mıza kim hizmet ederse onu baş tacı yapar ve kendilerini her zaman minnet ve şükranla yad ederiz. Başkanımızın da belirttiği gibi bizlerde eleştirilerimizi yaparken asla onur ve gurur kırıcı olmayacağız. Yol gösteren eleştiriler yapıp daha iyi ve daha fazla hizmet getirilmesini katkı vereceğiz dedi ve davet için hem kendi adına hem de diğer basın mensupları adına Başkan Soykan’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından bayram nedeniyle baskına verdiği kahvaltı yapılan sohbetlerle son buldu.