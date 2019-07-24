Kuzuluk’ta Traktör devrildi

Kuzuluk Trafik ışıklarında virajı alamayan Traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kaza dün akşam saatlerinde Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde bulunan trafik ışıklarından meydana geldi. Kavşaktan geçmekte olan traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktör bir anda devrilince odun talaşı yüklü çuvallar da yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasarlar meydana geldi. Kazanın ardından yolun tek şeridi trafiğe kapandı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.