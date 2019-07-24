Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MESLEKDAŞLARI GÜNGÖRSÜN’Ü UNUTMADI

MESLEKDAŞLARI GÜNGÖRSÜN’Ü UNUTMADI

İLÇE PROTOKOLÜNDEN BASIN BAYRAMI MESAJLARI

İLÇE PROTOKOLÜNDEN BASIN BAYRAMI MESAJLARI

ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK BAKIN NE YAPTILAR

ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK BAKIN NE YAPTILAR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE BASINA YEMEK VERDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCE BASINA YEMEK VERDİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN BASINA 24 TEMMUZ KAHVALTISI

BAŞKAN SOYKAN’DAN BASINA 24 TEMMUZ KAHVALTISI

Kuzuluk’ta Traktör devrildi

Kuzuluk’ta Traktör devrildi

Kuzuluk’ta Traktör devrildi

Kuzuluk Trafik ışıklarında virajı alamayan Traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Bu haber 2019-07-24 12:47:15 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Kuzuluk Trafik ışıklarında virajı alamayan Traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kaza dün akşam saatlerinde Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde bulunan trafik ışıklarından meydana geldi. Kavşaktan geçmekte olan traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Traktör bir anda devrilince odun talaşı yüklü çuvallar da yola saçıldı. Kazada traktör sürücüsü hafif şekilde yaralanırken araçta maddi hasarlar meydana geldi. Kazanın ardından yolun tek şeridi trafiğe kapandı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:18 - ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK BAKIN NE YAPTILAR
Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy ışıkları yakınlarında şiddetli yağmur ve rüzgâr nedeniyle...
12:49 - Kuzuluk’ta Traktör devrildi
Kuzuluk Trafik ışıklarında virajı alamayan Traktör kontrolden çıkarak devrildi....
15:09 - Geleneksel 16.Yörükyeri Yayla Şenliği yapıldı
Her yıl geleneksel olarak yapılan Akyazı’nın Yörükyeri Karapınar Yaylası Şenliği’nin ...
14:14 - KAPALI SPOR SALONU PIRIL PIRIL
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından salonlarda başlatılan bakım ve onarım hizmetlerind...
21:55 - AKYAZI’DA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ
Akyazı Kaymakamlığı ile Akyazı Belediye Başkanlığının 5 Temmuz darbe girişiminin ...
13:44 - S.A.B.A.H. DERNEĞİ 17 AĞUSTOS’A HAZIRLANIYOR
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma D...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ