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Geleneksel 16.Yörükyeri Yayla Şenliği yapıldı

Her yıl geleneksel olarak yapılan Akyazı’nın Yörükyeri Karapınar Yaylası Şenliği’nin
Bu haber 2019-07-22 15:06:30 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Her yıl geleneksel olarak yapılan Akyazı’nın Yörükyeri Karapınar Yaylası Şenliği’nin 16.cisi 21 Temmuz Pazar günü yapıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaya gelmeye başlayan vatandaşlar yaylayı doldurdular. Yaklaşık bin kişinin bir araya geldiği Karapınar yaylası önemli günlerinden birini yaşadı. Kuran-ı Kerim okuması ile başlayan yayla şenliği yapılan dua ile devam etti. Yaylacılar daha sonra Mahalle Muhtarlığının ve Mahalle halkının ikram ettiği kavurmalı pilav, ayran ve tatlıdan yediler.

Yaylaya gelen misafirleri ile yakından ilgilenen Yörükyeri Mahalle Muhtarı Musa Şükür  “Bu yıl 16.cısını yaptığımız  Karapınar yayla şenliğimizin amacı Mahallemiz halkından olup göç ederek buradan ayrılmış olan veya yurt dışında çalışan komşularımızın her yıl bir araya gelmelerini sağlamak, bu sayede birbirleri ile kaynaştırmak, tanışmak ve bu sayede doğum yerlerini unutmamalarını sağlamaktır” dedi.

Yemekten sonra bir yıldan beri birbirini görmeyen guruplar bir araya gelerek sohbet ederek hasret giderdiler.

Karapınar yayla şenliğine Belediye başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ve yönetimi, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Mahalle Muhtarları, Din görevlileri ve civardan gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

 
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