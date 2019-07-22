BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ÖZMEN’DEN HABER SİTEMİZE ZİYARET

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde AK Partiden Akyazı Belediye Meclis Üyesi seçilen

Bu haber 2019-07-22 15:04:53 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde AK Partiden Akyazı Belediye Meclis Üyesi seçilen Özgür Özmen Haber sitemize bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Meclis Üyesi Özgür Özmen, göreve geldikleri günden bugüne kadar Belediye Meclisi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi ve yapmaları gereken çalışmalarla ilgili de hazırlıkların sürdürüldüğünü söyledi.

Özgür Özmen, Akyazı’nın önemli sorunları olduğunu, bu sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğini belirterek, değerli Başkanımız Bilal Soykan’ın önderliğinde Allah’ın izniyle bilinen ve çözüm bekleyen sorunları bir bir aşacak ve çalışma dönemimizin sonunda bambaşka, sorunlarından arınmış, güzel hizmetler almış bir Akyazı’nın görüleceğini, bunu tesis etmek içinde hem Başkanımız Soykan’ın hem de Belediye Meclisinin olağan üstü bir gayretle çalıştığını ve çalışmalarına da ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Akyazı hepimizin. Bu güzel İlçede yaşamakta olan herkes yaşadığı yerin güzel, sorunsuz olmasını ve yaşamını mutlu bir şekilde sürdürmek ister. Akyazı’mızda yaşayan bütün insanlarımızın bu isteği doğaldır. Bizlerde seçilmiş birer Akyazılı olarak bizlere güvenip oyları ile destekleyen hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini ve layık olanını sunmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza başladık ve aynı tempoyla da sürdürmeye kararlıyız. İnşallah görev süremiz tamamlandığında ortaya her şeyi ile dört dörtlük bir şehir çıkacaktır. Ben buna gönülden inanıyorum ve Sayın Başkanımız ve beraberindekilerde bu inançla çalışıyorlar dedi.

Özgür Özmen, Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ın da ifade ettiği gibi Meclis olarak yapacağımız her çalışma ve alacağımız her kararı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Bunda kararlıyız. İlçemizde çok güçlü olan basınla yan yana ve onlarla birlikte yaptıklarımızın hesaplarını vererek görevimizi sürdüreceğiz. Bu konuda siz değerli basın mensuplarından destek bekliyoruz dedi.

Sitemiz adına açıklama Salim Özyılmaz’dan geldi. Özyılmaz, Özgür Özmen’in yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hepimizin buluştuğu ortak nokta Akyazı’dır. Hepimiz Akyazı için mesai veriyoruz ve biz basın mensupları Akyazı’mızın sorunsuz ve yaşanabilir bir şehir olabilmesi için taşın altına kim elini koyarsa biz onun yanında yer almaya kararlıyız dedi Özgür Özmen’e ziyareti için teşekkür etti.