BASININ USTALARI

Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü ve Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin

Bu haber 2019-07-21 17:44:17 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü ve Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin, Yenihaber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şener Sak, Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel, Akyazı Net İnternet Sitesi sahibi ve DHA Akyazı Muhabiri Alaattin Onur, yine yıllarını bu mesleğe vermiş Günay Yazıcıoğlu, Fatma Sak ve Nebahat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman’ın Avukat oğlu İbrahim’in Reisoğlu tesislerinde yapılan düğününde bir araya geldiler.

Yıllarını basın mesleğine vermiş olan ve şu anda duayen konumunda olan usta gazeteciler gece boyunca karşılıklı olarak anılarını tazelediler ve meslekleriyle ilgili gelişmeler konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Basın sektörünün ustaları bizim bir kez daha bir araya gelmemize vesile olan Adıyaman ailesine teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.