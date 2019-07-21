CHP AKYAZI’DA İL BAŞKANLI TOPLANTI

CHP Akyazı İlçe teşkilatında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. CHP İl Başkanı Erdoğan Isır,

Bu haber 2019-07-21 17:40:53 eklenmiş ve 133 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe teşkilatında bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. CHP İl Başkanı Erdoğan Isır, İl Başkan yardımcıları Hülya Köse ve İdris Karaman ile İl eski yöneticilerinden Ahmet Ulusan’ında katıldığı toplantıda CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu toplantılarına katılan İl Başkanı ve diğer yetkililere Akyazı ile ilgili bilgiler verdi ve bazı taleplerini misafirlerine iletti.

CHP İlçe binasında gerçekleşen toplantıda İlçe Başkanı Furuncuoğlu, geride bırakılan mahalli seçimle ilgili yaptıkları çalışmalar, İl Başkanlığı ve Genel Merkez talimatları ile katıldıkları toplantılar konusunda İl Başkanı ile diğer yetkililere bilgiler verdi. Furuncuoğlu Mahalli seçimi geride bıraktıklarını, yapılan mutabakat nedeniyle Akyazı’nın İYİ Partiye verilmesi nedeniyle Akyazı’da aday çıkaramadıklarını, yine mutabakat gereği parti olarak İYİ Partiye destek verdiklerini ve yaptıkları tüm toplantılara ve konuşmalara katıldıklarını, kısaca CHP Akyazı İlçe Başkanlığı ve Örgütü olarak mutabakata sadık kalarak görevlerini fazlasıyla yaptıklarını söyledi. Furuncuoğlu konuşmasında Akyazı’nın var olan ihtiyaçlarından da bahsederek şunları söyledi “ 100 bin nüfuslu Akyazı’mızda bir terminalimiz, mezbahamız ve yeterli oranda otoparkımız yok. Terminalimiz olmadığı için İlçe dışına yolcu taşımacılığı yapan otobüs ya da midibüsler bir akaryakıt istasyonunun yanından yolcu alıp götürmektedir. Bunu çok ayıpladığımızı söyleyebilirim. Ayrıca mezbahamız olmadığı için kasaplar kesmek istedikleri hayvanlarını Sakarya’ya götürüp kestirmekte ve yaptıkları masrafları da sattıkları ete yükleyerek tüketici daha pahalı et almak zorunda bırakılmaktadırlar. Bunun dışında mevcut bir parkımız var. Kiralandığı için işletmesi özel bir kişi tarafından yapılan bu parkta cinsiyet ayırımı yapılmakta ve erkekler ile kadınlar ayrı ayrı oturmak zorunda bırakılmaktadır. Bu devirde bu durumu anlamakta da, gelen misafirlerimize anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Bir de bisiklet yolu olmadığı için bisikletleriyle ana yolu kullananların büyük tehlike içinde olduklarını gözlüyoruz. Mutlak surette bisikletçilerin rahatlıkla gidip gelebilecekleri bir bisiklet yoluna acil ihtiyaç var dedi. Furuncuoğlu bu konuları size aktardığımız gibi en kısa zamanda Belediye Başkanıyla da görüşüp kendisine aktaracağız.” Furuncuoğlu Akyazı’da bir Fakülte kurulmasının artık şart olduğunun altını çizerek, yeni Üniversitemize bağlı olarak açılacağı söylenen Fakülte ile ilgili yapılan çalışmalara katılacaklarını, açılması hususunda partilerine ve kendilerine düşen görev ne ise onu yerine getireceklerinin de altını çizdi.

İlçe Başkanı Furuncuoğlu’nun açış konuşmasının ardından söz alan eski İlçe Başkanlarından Mithat Baştan’da konuşmasında CHP’nin son yapılan mahalli seçimlerde büyük atılım gösterdiğini İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok B:üyükşehir ve İl Belediye Başkanlıklarını kazandıklarını, bu durumu milat olarak değerlendirdiklerini belirterek, bizde Akyazı CHP olarak yerimizde oturmadan, çok çalışarak eski seviyelerimize çıkmamız lazım. Onun için bu konuda “ben CHP liyim” diyen herkes görev düşüyor. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeli ve partimizi belirlediğimiz hedefe ulaştırmalıyız dedi.

Yönetim kurulu üyelerinden Talat Aşan’da Ülke genelinde elde edilen başarıların tesadüfü olmadığını, çalışmanın karşılığı olduğunu söyleyerek, bizde çok çalışmalıyız ve Sakarya’da Akyazı’da Belediye Başkanlığını kazanacak seviyeye gelmeliyiz dedi. Aşan, ayrıca kurulması planlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinin de bir an önce kurulup açılması konusunda teşkilat olarak başlatılan çalışmalara destek vermeliyiz dedi.

Toplantıda son sözü İl Başkanı Erdoğan Isır söyledi. Isır konuşmasında şunları söyledi “ Öncelikli olarak yerel seçimde ittifaktan bahsetmek istiyorum. Biz CHP olarak ittifak ortağımız olan İYİ Parti’nin Belediye Başkan adayı gösterdiği her yerde desteğimizi verdik. Ancak bizim Belediye Başkan adayı gösterdiğimiz yerlerde ittifak ortağımızdan aynı desteği göremedik. Bunu özellikle ifade etmek isterim. CHP’li olmak zor iştir. Hele hele Sakarya’da ve özellikle de Akyazı’da CHP’li olmak daha da zordur. Biz ve sizler bu zorlukları yenerek bugünlere geldik. İl başta olmak üzere tüm İlçelerimizde örgütlerimiz yerel seçimlerde çok iyi çalıştılar. Kendilerine bir İl Başkanı olarak teşekkür ediyorum. CHP olarak biz bize Atatürk’ümüzün armağanı olan Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Çünkü biz Atatürk’ün yolunda yürüyoruz. CHP bu Ülkenin mihenk taşıdır”

CHP Akyazı İlçe teşkilat binasında yapılan toplantıya İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra partililer de büyük ilgi gösterdi ve katılım sağladı. Düzenlenen toplantıya CHP’den Sakarya Milletvekili adayı olan Refik Karakaş ta katıldı.