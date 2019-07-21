MUDURNU VE KÜÇÜCEK DERESİ GİBİ DİLSİZ DERESİ DE CAN ÇEKİŞİYOR

Akyazı’da ki Mudurnu ve Küçücek derelerinde olduğu gibi Akyazı ile Hendek İlçesinin sınırını belirleyen

Bu haber 2019-07-21 17:39:06 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da ki Mudurnu ve Küçücek derelerinde olduğu gibi Akyazı ile Hendek İlçesinin sınırını belirleyen dilsiz deresi de aşırı kirletilmekten dolayı adeta can çekişiyor. Nasıl ki Mudurnu ve Küçücek deresi o derelerin kenarlarında kurulu bulunan fabrikalar tarafından kirletiliyorsa Dilsiz deresi de Hendek sınırları içinde kurulu bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan bazı fabrikaların atıklarını bu dereye akıtmaları yüzünden kirleniyor ve büyük tehlike arz ediyor.

Geçmişte hem Mudurnu ve Küçücek derelerinden hem de Dilsiz deresinden temiz oluşu nedeniyle gönül rahatlığıyla o derelerden su içtiklerini, hayvanlarına aynı suyu içirdikleri söyleyen sakinler bugün aynı derelerin zifiri rengi ve çevreye yaydığı ağır pis kokuyla akıyor olmasını kabullenemediklerini söyleyebiliyorlar.

Bahse konu olan derelerden akmakta olan sudan yararlanarak tarım yaptıklarını da söyleyen Akyazı ve Hendekli vatandaşlar derelerdeki kirliliklerin insan ve hayvan sağlığını büyük bir tehlike altında bıraktığı hususunda hem fikirler. Geçmişte derelerde balık avladıklarını belirten sakinler bugün ise bu derelerde bırakın balığın kurbağanın bile yaşamadığına şahit oluyoruz diyerek görevlileri bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorlar.