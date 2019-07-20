MUHTAR HÜSEYİN DUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Akyazı Erdoğdu Mahalle Muhtarı Hüseyin Dur (55) bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma

Bu haber 2019-07-20 23:23:50 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Erdoğdu Mahalle Muhtarı Hüseyin Dur (55) bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Omirilik rahatsızlığından ötürü tedavi görürken önceki gün vefat etmişti. Erdoğdu Mahalle Muhtarı Hüseyin Dur için cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınarak evinden alınan Muhtar Dur, Erdoğdu Mahallesi Merkez Camine getirildi ve burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

Efendiliği, tatlı dili, kıymet bilir kişiliği, küçüklere olan sevgisi ve büyüklere karşı olan saygılı davranışları ile herkes ve her kesim tarafından sevilen ve sayılan Erdoğdu Mahalle Muhtarının genç sayılabilecek bir yaşta vefat etmesi tanıyan tanımayan herkesi derinden üzdü.

Muhtar Hüseyin Dur'un düzenlenen cenaze törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, AK Partili ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri, ASKF Başkanı ve Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Zımba, Belediye Başkan yardımcıları, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş ve ç ok sayıda Mahalle Muhtarı, STK Başkan ve yöneticileri, Spor camiası, bazı Daire Müdürleri ile kalabalık vatandaş katıldı.