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BAŞKAN SOYKAN DİLSİZ DERESİ KENARINDA İNCELEME YAPTI

Akyazı Belediye Başkanı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde
Bu haber 2019-07-20 23:04:01 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde iki gün aralıksız bir şekilde devam eden şiddetli sağanak yağışlarda seviyesi yükselen ve taşma riski olan dilsiz deresi ile bu derenin etkilendiği Topağaç Mahallesinde incelemelerde bulundu.

İkin gün şiddetli bir şekilde aralıklı olarak yağan yağışların Ülke genelinde çok etkili olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, şükürler olsun ki, Akyazı’mızda afata dönüşmedi dedi. Bazı ekili arazilerin yağışlardan ötürü etkilendiğini belirten Başkan Soykan, Belediye olarak 7/24 işimizin başında yapmamız gerekenleri yaparak olası olumsuzlukları daha işin başında gidermek için canla başla çalıştık dedi.

Yükselen derelerimizin geçtiği alanlarda incelemelerde bulunduk. Zarar gören yerlerde Belediyemiz ekipleri anında müdahale ederek yaşanan olumsuzlukları da yine anında bertaraf etmeyi başardık. Kısaca bu afatta Belediyemiz Personeli hem benden hem de Akyazılı hemşehrilerimizden geçerli not almıştır dedi ve personeline hem teşekkür hem de tebrik etti.
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