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KALP KRİZİ SONUCU VEFAT EDEN İMDAT ÖZ DEFNEDİLDİ

KALP KRİZİ SONUCU VEFAT EDEN İMDAT ÖZ DEFNEDİLDİ

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KALP KRİZİ SONUCU VEFAT EDEN İMDAT ÖZ DEFNEDİLDİ

Çalıştığı İş yerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İmdat
Bu haber 2019-07-18 23:46:01 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

 

Çalıştığı İşyerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İmdat Öz bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İlçemiz Yağcılar Mahallesi halkından Merhum Muhammet Öz’ün oğlu, Cemalettin Öz’ün kardeşi, Gecağa, Oğuzhan ve Coşkun Öz’ün babaları İlçemiz esnaflarından İmdat Öz vefat etti.

Cenazesi bugün Yağcılar Mahallesi Camiinde kılınan İkindi ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Taziye oğlu Gecağa Öz 0553 749 54 54

BİZİMAKYAZI  olarak Merhum İmdat Öz’e Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz.

 
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