KALP KRİZİ SONUCU VEFAT EDEN İMDAT ÖZ DEFNEDİLDİ

Çalıştığı İş yerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İmdat

Bu haber 2019-07-18 23:46:01 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.