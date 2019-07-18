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MUDURNU DERESİ TAŞINCA ÇADIRLAR KALDIRILDI

Son 24 saatten beri yağmakta olan sağanak yağışlar Mudurnu deresinin de
Bu haber 2019-07-18 23:36:33 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Son 24 saatten beri yağmakta olan sağanak yağışlar Mudurnu deresinin de yükselmesine neden oldu.  Bazı vatandaşlar bir müddettir Mudurnu deresinin kenarında Bedil Kazancı ile Akbalık Mahallesi arasında kalan bölümünde çadır kurmuşlardı.

Şiddetli yağışlar sonrası Mudurnu deresindeki su seviyesinin yükselmeye başlaması üzerine İlçe Jandarma yetkilileri ile İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı Zabıta ekipleri çadır kurulan alana giderek orada yaşamlarını geçici olarak sürdürmekte olan vatandaşlara çadırlarını sökerek daha güvenli bir yere gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu ve bu uyarıların neticesinde o bölgede geçici bir süre için kalmakta olanlarda bu uyanlara riayet ederek kurdukları çadırları söküp bir başka alana taşımaya başladılar.

Gerek Jandarma ve gerekse Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri Mudurnu deresi kenarında çadır kuran vatandaşları uyarmak suretiyle çadırlarını söktürdüklerini ve kendilerini başka alanlara kaydırdıklarını ve yaşamlarını geçici olarak o çadırlarda sürdürmekte olan vatandaşların da hiçbir zorlama olmadan yapılan uyarıyı dikkate alıp çadırlarını söküp başka alana gittiklerini söylediler.
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