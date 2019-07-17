İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ

Akyazı Yağcılar Mahallesinden olan ve Adapazarı’nda bir işyerinde çalışan

Bu haber 2019-07-17 22:51:47 eklenmiş ve 295 kez görüntülenmiştir.