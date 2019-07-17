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İŞ YERİNDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU VEFAT ETTİ

Akyazı Yağcılar Mahallesinden olan ve Adapazarı’nda bir işyerinde çalışan
Bu haber 2019-07-17 22:51:47 eklenmiş ve 295 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yağcılar Mahallesinden olan ve Adapazarı’nda bir işyerinde çalışan İmdat Öz (66) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Adapazarı’nda bir işyerinde çalıştığı öğrenilen 66 yaşındaki İmdat Öz işyerinde çalıştığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 Acil servis ekipleri fenalaşan İmdat Öz’e müdahale etti.

Ambulansla birlikte Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Öz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İmdat Öz’ün aynı zamanda Yağcılar Mahallesi Muhtarı Ali Öz’ün de amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Cenaze yarın Yağcılar Mahallesi Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Yağcılar mahallesi aile mezarlığına defnedilecek.

 

 

 
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