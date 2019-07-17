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YUMURTA PARA ETMEYİNCE KÜMESİ BOŞALTTI

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Üst Mahallede yumurta üreticiliği yapmakta olan
Bu haber 2019-07-17 21:22:24 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Üst Mahallede yumurta üreticiliği yapmakta olan Emre Yazgan, ürettikleri yumurtanın para etmediğini, her gün artan maliyetlerin yanı sıra yumurta fiyatlarındaki düşüşün kendilerini zarara uğrattığını söyleyerek, bu piyasa durumunda bizim üretim yapmamız imkansız hale geldi. Bende üretime ara verdim dedi.

Yaptığı işin baba mesleği olduğunu ve yaklaşık olarak 30 yıldan beri yumurta üretimi yaptıklarını söyleyen Emre Yazgan, bizim gibi organik yumurta üretimi yapanlar birer birer işyerlerinin kapılarına kilit vuruyorlar. Çünkü para kazanamadıkları gibi zarar ediyorlar. Zira ürettiğimiz yumurtaların fiyatları her geçen gün düşüyor buna karşılık yem başta olmak üzere tüm girdilerin fiyatları büyük artış gösteriyor. Bu durumda üretim yapmak zordan öte imkansız hale gelmiştir. Ben şahsen piyasadaki bu belirsizlik devam ettiği s ürece üretim yapmama kararı aldım ve işyerimin kapısına kilidi vurdum. İnşallah en kısa zamanda piyasa tekrar canlanır, ürettiğimiz yumurtalarımız para yapmaya başlarda bizde üretime tekrar başlarız diyerek piyasadaki durgunluğun ve sürekli düşüş gösteren yumurta fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi için dua ettiklerini de sözlerine ekledi.

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