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MERKEZ YENİKÖY ÜST MAHALLE YOLU ASFALT BEKLİYOR

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy üst Mahalle sakinleri uzun zamandan beri asfalt görmeyen ve
Bu haber 2019-07-17 21:15:05 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy üst Mahalle sakinleri uzun zamandan beri asfalt görmeyen ve bu nedenle adeta köstebek yuvasına dönen yollarının asfaltlanmasını istiyorlar. Mahalle sakinleri adına açıklama Mustafa Yazgan’dan geldi. Yazgan, Şerefiye Mahallesi sınırından Merkez Yeniköy üst Mahallemiz arasında kalan yolumuz yıllardan beri bakımsızdır. Yolumuzun bakımı ve asfaltlanması için yaptığımız bütün girişimlerimiz sudan bahanelerle neticesiz kalmış ve bugünlere gelinmiştir. Merkez Yeniköy alt Mahallesinde yollar asfaltlanırken, Mahalle komşumuz Şerefiye Mahallesinde yollar asfaltlanırken üst Mahalle yolumuzun asfaltlanmıyor olmasına bir anlam veremiyoruz. Asfaltlanmasını istediğimiz yol hayli işlet bir yoldur. Ayrıca bu yol kenarında 50 hane ve bu hanelerde yaklaşık 300 kişi yaşamını sürdürmekte ve bu yoldan yararlanmaktadır. O nedenle yıllardan beri bakımı, onarımı ve asfaltlanması yapılmayan yolumuzun artık asfaltlanmasını ve bizlerde insanca yaşamak ve Devletimizin hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz. Bunun doğal hakkımız olduğuna inanıyoruz ve inancımızı muhafaza etmeye de gayret gösteriyoruz dedi.

Mustafa Yazgan yollarının bu kadar bozulması v e köstebek yuvası haline gelmesine neden olanlardan biri de Orman İşletmesidir. Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü kesimini yaptırdığı ağaçları ve tomrukları bizim yolumuzu kullanarak İlçe Merkezindeki deposuna götürmektedir. Ağır tonajlı kamyonlar gidiş ve gelişlerinde zaten alt yapısı sağlam olmayan yolumuzun bozulmasına neden olmuştur. Yolumuzu bugünkü olumsuz noktaya getirenlerin başında gelen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de sanki hiçbir suç ve günahları yokmuş gibi duyarsız ve ilgisiz kalmaktadır. Hem İşletmenin hem de Belediyemizin ilgisizliği bizi derinden üzmektedir. Bahse konu ettiğimiz yolumuzun bu çalışma döneminde asfaltlanması en büyük isteğimiz ve dileğimizdir dedi.

Bizlerde uğruna canımızı bile seve seve vereceğimiz güzel yurdumuzun birer ferdiyiz. Bizlerde Devletimize vergimizi ödüyoruz ve vatandaşlık görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Öyleyse yolumuzun asfaltlanmasını istemek te hakkımız olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. Bu hakkımızın bizim için kullanılmasını özellikle Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan’dan istiyor ve de bekliyoruz diyen Mustafa Yazgan sözlerini şu sözlerle tamamladı “ Bizde bu vatanının bir evladıyız. Bizlerde diğerleri gibi insanca yaşamak ve Devletimizin vatandaşlarına sunmakta olduğu nimetlerden ve hizmetlerden yararlanmak istiyoruz”

  

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