KARAOĞLAN ÜST KLASMAN HAKEMİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu önümüzdeki sezon görev yapacak olan hakemlerin isimlerini açıkladı.

Bu haber 2019-07-17 08:51:20 eklenmiş ve 102 kez görüntülenmiştir.

Merkez Hakem Kurulu önümüzdeki sezon görev yapacak olan hakemlerin isimlerini açıkladı. Açıklanan listede Sakarya Bölgesinin Akyazılı hakemi Atilla Karaoğlan’ın da ismi yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 futbol sezonunda üst klasmanda düdük çalacak olan hakemlerin isimleri sitesinde yayınladı. O listede yer alan Akyazılı hakem Atilla Karaoğlan’ın da ismi yer aldı. Aynı açıklamada hakemlerle birlikte gözlemcilerinde isimleri açıklandı.

Atilla Karaoğlan’ın üst klasmana yükselmesi Akyazı’da büyük sevinç ve mutluluk yarattı. Akyazılılar Atilla Karaoğlan’ın bugün bulunduğu yere çok çalışarak ve hakkıyla geldiğini belirterek, efendiliği, tertemiz yüreği ve dürüstlüğü ile temayüz eden bu değerli kardeşimize üst klasmanda da başarılar diliyoruz açıklaması yaptılar.

MHK'nın açıkladığı 43 kişilik Üst Klasman Hakemleri şu isimlerden8 oluşuyor;

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