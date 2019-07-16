AKYAZI HALKI DEMOKRASİ İÇİN YİNE MEYDANLARDA

FETÖ hainleri tarafından 15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlatılan hain darbe teşebbüsünün 3. Yıldönümü

Bu haber 2019-07-16 02:02:34 eklenmiş ve 202 kez görüntülenmiştir.

FETÖ hainleri tarafından 15 Temmuz2016 günü akşam saatlerinde başlatılan hain darbe teşebbüsünün 3. Yıldönümü Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler iki bölümde gerçekleşmişti.

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 3. yıl dönümünde binlerce Akyazılılar Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

ÖNCE DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ

FETÖ hainleri tarafından 15 Temmuz2016 günü akşam saatlerinde başlatılan hain darbe teşebbüsünün 3. Yıldönümü Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler iki bölümde gerçekleşmişti.

Akyazı’da ilk önce 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Hastane Mahallesinde çarşı merkezine yürüyüş yapıldı.

Saat 20.00’de Akyazı Hastane Mahallesi merkezinden Gazi Süleyman Paşa önüne kadar yürüyüş yapıldı. Kaymakam Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan ve bir çok vatandaş bu yürüyüşe büyük katılım gösterdi.

Yürüyüşün ardından İlçe merkezinde etkinlikler akşam namazının ardından devam etti.

15 Temmuz 2016 gecesinin yıldönümünde binlerce kişi Akyazı Demokrasi Meydanı'nda o gecenin şehit ve gazilerini anmak üzere buluştu.

Akyazı’da sabah saatlerinde başlayan etkinlikler ve saat 20.00’da yapılan yürüyüşün ardından halkı Akyazı Gazi Süleyman Paşa cami önündeki demokrasi meydanında bir araya geldi.

Mehteran gösterisiyle başlayan gece Saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti. Kur’an-i kerim tilaveti ve Sinevizyon gösterileri yapılırken vatandaşlar dağıtılan Türk bayraklarını bir an olsun indirmediler.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Soykan 15 Temmuz gecesine vurgu yaparken bu gecede aynı duygularla meydanlara çıkan ve tıklım tıklım dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Vatanı uğruna Şehit olan ve 15 Temmuzda şehit olanlara Allah’tan rahmet tüm gazilerimizi şükranla anıyorum dedi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’de konuşmasında tüm vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Bu meydanları doldurduğunuz için teşekkür ediyorum. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte tüm Türkiye meydanlara döküldük ve bu vatanı kurtardık buradan sizlerin huzurunda 15 Temmuz şehitlerini ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum dedi.

Gecenin ilerleyen bölümlerinde ise şiirler, İlahi dinletileri, gösteriler ve sinevizyon seyirleri ile devam edildi.

Geceye Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe başkanı, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Nayim Yolcu, İlçe Müftüsü İzzet Şener, 15 Temmuz Derneği Akyazı Şube Başkanı Ali Gezer, Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak, Mehmet Öztürk ve Ünal Gündüz, Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, J. Komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Kaymakamlık Araştırma Görevlisi Cengiz Bilgin, Akyazı Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer, Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Desteci ve Gaziler katıldı.