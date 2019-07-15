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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ FAZİLET DURMUŞ’UN 15 TEMMUZ MESAJI

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yıldönümü
Bu haber 2019-07-15 23:09:06 eklenmiş ve 156 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş 15 Temmuz darbe girişiminin 3. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

 Durmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

 “Yeniden dirilişimiz, hainlere karşı birlik oluşumuz, tanklara ve silahlara karşı sadece yüreğimizle ve elimizde al bayrağımızla karşı çıkışımız,  insanlık  tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır 15 Temmuz. 

 Tüm dünyaya Türk Milleti’nin varlığını ve gücünü bir kez daha kanıtladığımız bu darbe girişiminin üçüncü yıldönümündeyiz. 

 Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda hissediyoruz. Millî iradeyi ve demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara ve tanklara etten duvar olan yüce milletimiz ihanetin hissedildiği ilk dakikalardan itibaren sokakları, meydanları doldurmuş, istiklâline ve istikbaline sahip çıkmış, 15 Temmuz darbe girişimini bozguna uğratmıştır. Selâlarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan savunması uğrunda, nice gazi ve şehitler verilmiştir. Hainlerin karşısında çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan yazmıştır.

 Milletçe karşı karşıya olduğumuz zorlukları aşmada ihtiyacımız olan tek şey milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmemizdir. Bu ruh var olduğu sürece aydınlık geleceğimizi yok etmeye azmeden vatan hainleri, ölüme meydan okuyarak sokaklarımızı dolduran milletimizin verdiği fedakâr mücadeleyle başarısızlığa uğratılır ve hiçbir güç bize zarar veremez.

 Türk Milli Eğitiminin yılmaz neferleri olarak atalarımızdan aldığımız tam bağımsızlık meşalesini azimle, hiçbir şartta ümitsizliğe kapılmadan, yorulmadan, daima daha çok çalışarak gelecek nesillere kararlılıkla taşıyacağız.

 Bu vesile ile milli birlik ve beraberliğimiz, vatanımızın selameti, bayrağımızın dalgalanışı için tereddütsüz canını feda eden ve tüm dünyaya Türk Milleti’nin şanlı adını bir kez daha asaletle yazdıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.”

 
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