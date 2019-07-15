AKP İLÇE BAŞKANI MESUT EKREM’İN 15 TEMMUZ MESAJI

Akyazı AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıldönümü

Bu haber 2019-07-15 22:57:03 eklenmiş ve 113 kez görüntülenmiştir.

Akyazı AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesut Ekrem’in mesajı şöyle ; “ 15Temmuz 2016 gecesi Devletimizin bütünlüğüne Milletimizin birliğine ve iradesine kasteden, tankı – tüfeği ve uçağı ile halkımızın üzerine bombalar atacak, kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş, hain aşağılık FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Vatanımızın dört biryanında halkımız hain kalkışmayı yapanlara bir ve bütün olarak direndi. Dinine, Bayrağına, Devletine, Ülkesine, Demokratik iradesine sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi ortaya koymuş olduğu şanlı direniş Ülkemiz üzerinde hesap yapanlara, birlik ve beraberliğimize kasteden hain FETÖ terör örgütünü taşeron olarak kullanarak Ülkemiz üzerindeki emellerine ulaşmayı amaçlayanlara verilmiş en kahramanca mesajdır. Ülkemizin bir karış toprağı için daha kimsenin hesap yapamayacağına dünyaya haykırarak ecdadımız ve tarihimizden aldığımız feraset ve cesaretle bu hain kalkışma bastırılmıştır. Tanklara, tüfeklere ve bomba yağdıran savaş uçaklarına karşı kalbindeki imanı ve vatan sevgisiyle ve ellerindeki bayraklarıyla göğsünü siper ederek kazanılan bu zafer demokrasi tarihimiz için çok değerli ve demokrasi tarihimizdeki özel yerini alacaktır. Bu şanlı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatanı, Milleti, Bayrağı, Dini için hiç tereddüt etmeden canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnet, şükran ve dua ile anıyorum”