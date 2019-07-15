MHP İLÇE BAŞKANI ALİ DERTLİ’DEN 15 TEMMUZ MESAJI

15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlatılan darbe girişim kalkışmasının 3.

Bu haber 2019-07-15 22:55:54 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

15 Temmuz 2016 günü akşam saatlerinde başlatılan darbe girişim kalkışmasının 3. Yıldönümü münasebetiyle bir mesajda MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli mesajından şunları söyledi; “ Büyük Türk Milleti olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde “esaret değil, cesaret” diyerek milli bir direniş gösterip, tüm Dünyaya bir ve birlikte olduğumuzu göstermenin haklı ve buruk gururunu yaşadığımız bu 3. “ 15 Temmuz demokrasi ve birlik” gününde Aziz Şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyor, Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu hain ve sonuçsuz kalan darbe girişiminden Millet ve Devlet olarak alacağımız çok büyük dersler vardır. Devletimizin içine sızan bu gibi yapılara asla ve asla prim vermemeliyiz. 15 Temmuz sonrası oluşan Yenikapı ruhuyla hareket ederek bunun kalıcı olmasını sağlamalıyız. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimini tekrar kınıyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, sevgi, saygı ve hürmetle halkımızı selamlıyorum”