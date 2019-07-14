ADI VERİLMİŞTİ TABELASI DA ASILDI

Başbuğ Alparslan Türkeş’in adı Sosyal tesise asıldı..
Akyazı Belediyesinin Temmuz ayı Meclis toplantısında Cevat Ayhan Cami yanındaki Sosyal tesise Alpaslan Türkeş isminin verilmesi oy birliğiyle onaylanınca bahse konu olan tesise dün Alpaslan Türkeş’in isminin yazıldığı tabela asıldı.
Konuyla ilgili olarak açıklama MHP İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli getirdikleri tekliflerini oybirliğiyle kabul eden Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize partim adına teşekkür ediyorum açıklaması yaptı.