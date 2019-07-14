SAKARYA ESKİ VALİSİ BÜYÜK’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bir zamanlar Sakarya’nın Valiliğini yapan ve şu anda Merkez Valisi olan Mustafa Büyük’e dinlenmek

Bu haber 2019-07-14 09:35:36 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

Bir zamanlar Sakarya’nın Valiliğini yapan ve şu anda Merkez Valisi olan Mustafa Büyük’e dinlenmek için geldiği Kuzuluk Termal tesislerinde sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Sürpriz Valiliği zamanında İl Genel Meclisi Üyeliği yapmış olanlardan geldi. İl Genel Meclisi Başkanı Oktay Yıldırım (Adapazarı) Alim Gül ve İbrahim Rençber (Akyazı) Adem Öz (Hendek) Ali Kaba (Adapazarı) Mehmet Boğaz ve Sebahattin Duran (Kaynarca) Alim Gül’ün önerisi ve Adem Öz’ün de düzenlemesiyle bir araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri Vali Büyük’ün 62. Yaş günü kendisinden habersiz sürpriz yaparak kutladılar.

Vali Büyük yapılan sürprizin kendisini son derece mutlu ettiğini ve de duygulandırdığını söyleyerek düşünen, hazırlayan, emeği geçen ve de katılan herkese teşekkür ediyorum dedi.

İl Genel Meclisi üyeleri de yaptıkları ortak açıklamada Sayın Valimizin doğum gününü biliyorduk. Kendileri Kuzuluk Termal Otelde dinlenirken bu sürprizi yapalım dedik. İyi de oldu. Valimize sağlık nice nice uzun ömürler temenni ediyoruz dediler.

Sakarya eski Valisi Mustafa Büyük için düzenlenen yaş günü kutlamasına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Gazeteci İbrahim Çorbacı ile İhlas Kaplıca tesisleri Genel Müdür yardımcısı Mehmet Taştan da katıldı.

Doğum günü kutlaması Vali Büyük’ün kendisi için hazırlanan pastasını kesmesinden sonra içilen meşrubat, çaylar v e yapılan sohbetlerle devam etti.