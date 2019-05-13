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BAŞKAN SOYKAN'DAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETLERİ

BAŞKAN SOYKAN'DAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETLERİ

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BAŞKAN SOYKAN'DAN ANNELER GÜNÜ ZİYARETLERİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Ak Parti kadın kolları başkanı
Bu haber 2019-05-13 14:17:49 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Ak Parti kadın kolları başkanı Oya Asan ve Ak Parti Gençlik kolları başkanı Sadık Bora ile beraber Mayıs Ayı’nın ikinci Pazar günü kutlanan 12 Mayıs Anneler gününde İlçedeki şehit anneleri başta olmak üzere, yaşlı ve özel anneleri ziyaret ederek anneler gününü kutladılar.

İlçe genelinde Şehit anneleri başta olmak üzere, yaşlı anneleri ve özel anneleri ziyaret eden Başkan Bilal Soykan Anneler günü ziyareti için girdiği her evde sevgiyle karşılandı. Özellikle şehit annelerine yaptığı ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken bu vatan için evladını yetiştiren bu vatana evladını feda eden şehit annelerine Başkan Soykan “ Sizler bu vatanın en değerli Annelerisiniz” dedi.

Annelerin tek tek elini öperek hal ve hatırlarını soran Başkan Soykan "Ayaklarının altına cennet vadedilen en değerlilerimiz en kıymetlimiz Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Annelerimiz o kadar değerlidir ki onun merhameti, onun şefkatini hiçbir insanda bulamayız. Onlar bizler için gecesini gündüzüne katan yemeden yediren giymeden giydiren, uykusunu, rahatını evladı için reddeden tanıyabileceğimiz en fedakâr, cefakâr insanlar. Akyazı Belediyesi olarak tüm şehit annelerimiz başta olmak üzere ilçemizdeki, ülkemizdeki tüm Annelerimizi her zaman önemsiyor, her zaman değer veriyor ve her zaman hatırlıyoruz.” Dedi. Anneler günü ziyareti için gittiği tüm evlerde Annelere yanında hediye çiçekler götüren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a Anneler ziyaretleri ve hediye çiçekler için teşekkür ettiler.
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