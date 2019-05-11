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AKYAZIDAN AFRİN’E 1 TIR DOLUSU YARDIM
Bu haber
2019-05-11 02:25:31
eklenmiş ve
18
kez görüntülenmiştir.
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