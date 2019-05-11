KÜÇÜCEKTE ALT YAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Akyazı Küçücek Mahallesinde
Bu haber 2019-05-11 02:24:24 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Akyazı Küçücek Mahallesinde alt yapı çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içine girdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Küçücek Mahallesinde yaptığı çalışmada alt yapıyı güçlendirmek ve özellikle de yağmur sularının insanlara zarar vermemesi adına da büz döşemek suretiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Fen İşleri  Müdürlüğünden yapılan açıklamada çalışma mevsiminin tam anlamıyla başladığı belirtildi ve yapılan planlamaya göre çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.  

 
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