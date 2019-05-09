İNTERNETE BAĞLAN AMA BAĞIMLI OLMA

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri

Bu haber 2019-05-09 16:22:07 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri “ Davranışsal Bağımlıklarla Mücadele” konulu toplantı Akyazı Sosyal Gelişim merkezinde yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan önemli toplantıda açılış konuşmasını İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz yaptı. Dr. Yılmaz konuşmasında çocuklarımızı sosyal medyaya bağımlı olmamaları için anne ve babalara önemli görevler düştüğünü söyledi ve bireyler olarak hepimiz internete bağlanalım ama asla bağımlı olmayalım dedi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da sinevizyon gösterimi eşliğinde “Çocuklarımız ve Geleneksel Oyunlarımız” konusunda geniş bilgiler verdi. Çocuklarımızı bilgisayar, tablet, cep telefonu ve televizyonlardan uzak tutmamız gerekir diyen Altun, onların yerine spor yaptırmalıyız diye öğüt verdi. Altun konuşmasını şöyle tamamladı “ Teknoloji kötü değil ancak onu da iyi ve zamanında kullanmak lazım”

Kürsüye gelen Halk Sağlı Başkanlığında görevli Uzman Dr. Enis Ahmet Güven’de “Teknoloji Bağımlılığı” konusunda aydınlatıcı bilgi verdi. Dr. Güven sinevizyon gösterimi eşliğinde Teknoloji bağımlılığının belirtileri, kimlerin risk altında olduğu, fiziksel, sosyal ve psikolojik, zihinsel, manevi gelişimlerine etkileri, Çocuklarımızı sosyal medya ve oyun bağımlılığından nasıl koruyabiliriz, önleyici faktörler nelerdir, çocukların teknoloji ile ilişkisi nasıl olmalıdır ve çocuklar teknoloji başında ne kadar zaman geçirmelidir konularında geniş bilgileri katılımcıları sade ve anlaşılır bir dille sundu.

Toplantıya katılan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’de konuşmasında toplantı başlıklarının yerinde ve güzel olduğunun altını çizdi ve toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebrik etti.

Sosyal Gelişim Merkezindeki anlamlı toplantı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün küçüklerden kurulu Jimnastik ekibinin enfes gösterileri ile son buldu.

Düzenlenen Toplantıya Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı z. Dr. Ali Güvey, Halk Sağlı Hizmetlerinde görevli Uz. Dr. Enis Ahmet Güven, Jandarma ve Emniyet teşkilatı temsilcileri, Bazı Daire Müdürleri, Okul Müdürleri ve öğretmenlerle öğrenci Velileri ve bazı STK başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ve Müdürlük çalışanları ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun ve Müdürlük çalışanları ev sahipliği yaptı.