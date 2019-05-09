TRAFİK HAFTASI AKYAZI'DA TÖRENLERLE KUTLANDI

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde “Trafik Haftası”

Bu haber 2019-05-09 16:10:34 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde “Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında, eğlence ve eğitici olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu yıl, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” temasıyla “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında düzenlenen etkinliklerde, küçük ziyaretçiler de hoşça vakit geçirme imkanı buldu.

Bilgilendirme amaçlı broşürlerin dağıtıldığı ve trafik kurallarına uyumun önemini anlatan görsellerin yer aldığı etkinlik alanında, her yaş grubundan ziyaretçiye farkındalık oluşturuldu.

Hafta dolayısı ile yapılan ilk etkinlik İlçe Belediyesi trafik parkı salonunda Trafik Polis memuru Mustafa Salman ve park sorumluları tarafından eğitim salonunda sinevizyon destekli öğrencilere yayaların uyması gereken trafik kurallarının öğretilmesi ve bu kuralların park alanında uygulanması eğitimi ile yapıldı.

Daha sonra Gazisüleyman Paşa Camii önünde trafik polislerinin öğrencilerle birlikte sürücülerin denetlenmesi, kurallara uyanlara teşekkür, uymayanlara da yapılan uyarılarla etkinliklere devam edildi. Daha sonra da cami önünden başlayarak İlçe emniyet Müdürlüğü önüne kadar protokol ile birlikte yürüyüş yapıldı.

Trafik haftası kutlamalarına Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, AKP İlçe Başkanı Mesut Ekrem MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Cumhuriyet Başsavcızı İrfan Gürel, İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, öğrenciler, öğrenci velilere ile vatandaşlar katıldı.

Her yıl binlerce insanın can ve mal kaybının yanı sıra ekonomik kayıplara da olan trafik kazalarının azaltılması ve trafik kurallarına uyumun sağlanmasını amaçlayan etkinlikler okullarda da hafta boyunca devam edecek.