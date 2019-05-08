AKYAZI SAMEK'TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde

Bu haber 2019-05-08 17:06:03 eklenmiş ve 150 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde faaliyetlerini sürdüren SAMEK kurslarının yıl sonu sergisi yapılan törenle açıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi salonunda açılış öncesi yapılan törende konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Aktürk Sanat ve Meslek Eğitimi kursları ile yüzlerce genç yaşlı insanımızı eğiterek bilgi ve beceri kazandırdıklarını söyledi ve bu kurslarda başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Törende daha sonra kursiyerler adına Sultan Okur bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmaların ardından 6 kursiyere belgeleri verildi.

Yahya Bakır’ın sunumu ile gerçekleşen törenin ardından serginin açılışı protokol tarafından sahnede yapıldı.

Daha sonra da Bedriye Yenigün, Melek Akçay, Suna Özkan, Elif Amasya, Raziye Dirim, Leyla Akıncı, Hanife Yan, Fatma Artan, Serdar Bayrak ve Tuğba Keleş’in öğretmenliklerini yaptığı Giyim, çeyiz, el nakışı, İğne oyası, Çini, Flografi, Resim, ahşap boyama ve kağıt Röliyef çalışmalarından oluşan birbirinden güzel eserlerin sergisi gezildi.

Sergiyi oldukça beğenen protokol ve diğer izleyenler öğretmenlerden ayrıntılı bilgi aldılar ve kendilerini tebrik ettiler.