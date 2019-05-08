Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI SAMEK'TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

AKYAZI SAMEK'TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE TOPLANTISI

DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE TOPLANTISI

SEMA ABLA GÖZYAŞLARI ARASINDA EBEDİYETE UĞURLANDI

SEMA ABLA GÖZYAŞLARI ARASINDA EBEDİYETE UĞURLANDI

MUHTAR DEDİĞİN SÖZÜNDE DURUR

MUHTAR DEDİĞİN SÖZÜNDE DURUR

HAYDARLAR ÇAKILLIK MAHALLESİNDE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

HAYDARLAR ÇAKILLIK MAHALLESİNDE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

ÜLKÜCÜLER MİLLİYETÇİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

ÜLKÜCÜLER MİLLİYETÇİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

AKYAZI SAMEK'TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde
Bu haber 2019-05-08 17:06:03 eklenmiş ve 150 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde faaliyetlerini sürdüren SAMEK kurslarının yıl sonu sergisi yapılan törenle açıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi salonunda açılış öncesi yapılan törende konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Aktürk Sanat ve Meslek Eğitimi kursları ile yüzlerce genç yaşlı insanımızı eğiterek bilgi ve beceri kazandırdıklarını söyledi ve bu kurslarda başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Törende daha sonra kursiyerler adına Sultan Okur bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmaların ardından 6 kursiyere belgeleri verildi.

Yahya Bakır’ın sunumu ile gerçekleşen törenin ardından serginin açılışı protokol tarafından sahnede yapıldı.

Daha sonra da Bedriye Yenigün, Melek Akçay, Suna Özkan, Elif Amasya, Raziye Dirim, Leyla Akıncı, Hanife Yan, Fatma Artan, Serdar Bayrak ve Tuğba Keleş’in öğretmenliklerini yaptığı Giyim, çeyiz, el nakışı, İğne oyası, Çini, Flografi, Resim, ahşap boyama ve kağıt Röliyef çalışmalarından  oluşan birbirinden güzel eserlerin sergisi gezildi.

Sergiyi oldukça beğenen protokol ve diğer izleyenler öğretmenlerden ayrıntılı bilgi aldılar ve kendilerini tebrik ettiler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
17:09 - AKYAZI SAMEK'TE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde...
00:09 - HAYDARLAR ÇAKILLIK MAHALLESİNDE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Geleneksel Hıdırellez şenliğinin biri de Akyazı’ya bağlı Haydarlar Çakıllık Mahallesinde...
00:05 - ÜLKÜCÜLER MİLLİYETÇİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Sakarya Ülkü Ocakları tarafından 3 Mayıs milliyetçiler günü nedeniyle bir şenlik düzenlend...
10:58 - AKYAZI SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YIL SONU ETKİNLİĞİ
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yıl içi çalışmalarını düzenlediği muhteşem...
23:56 - KÜÇÜCEKTE GELENEKSEL KERMESE YOĞUN İLGİ
Akyazı Küçücek Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan öğrenci yurdu tarafından geleneks...
00:18 - ÜSTÜBÜ AKYAZILI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI
Ferizlide.Com İnternet Sitesi sahibi, DHA Muhabiri, Medya Bar İnternet Sitesi ile...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ