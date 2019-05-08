DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE TOPLANTISI

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “ Davranışsal B:ağımlılıklarla Mücadele” konulu toplantı 9 MAYIS 2019 Perşembe günü saat 11.00 de Akyazı Sosyal Geliş Merkezinde yapılacak.
Toplantıda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun “Geleneksel oyunlar” konusunda konuşurken, Halk Sağlı Uzmanı Dr. Enes Ahmet Güven’de “ Teknoloji bağımlılığı konusunda görüşlerini açıklayacak. Düzenlenen toplantı jimnastik ve geleneksel oyunlar gösterisi ile son bulacak.