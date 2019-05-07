SEMA ABLA GÖZYAŞLARI ARASINDA EBEDİYETE UĞURLANDI

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Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören ve bir süredir de İstanbul’da
Bu haber 2019-05-07 13:02:57 eklenmiş ve 77 kez görüntülenmiştir.

 

Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören ve bir süredir de İstanbul’da yoğun bakım servisinde yatmakta olan Akyazı Milli Eğitim camiasına yıllarca hizmet ederek emekliye ayrılan Sema Özalp tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat etti.

Akyazı Milli Eğitim camiasının Sema Ablası olan Sema Özalp’in cenazesi 7 Mayıs 2019 Salı günü (bugün) Gazi Süleymanpaşa camiinde kalabalık bir cemaatle  kılınan Öğle ve cenaze namazı sonrası Buğdaylı mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

78 Yaşında vefat eden Sema Ablamıza Allah’tan rahmet, Özalp ailesi ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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