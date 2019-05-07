MUHTAR DEDİĞİN SÖZÜNDE DURUR

31 Mart seçimi Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde de kıran kırana geçti. Adaylardan biri

Bu haber 2019-05-07 00:12:04 eklenmiş ve 175 kez görüntülenmiştir.

31 Mart seçimi Akyazı’nın Topağaç Mahallesinde de kıran kırana geçti. Adaylardan biri olan İsmail Başer seçimi kazanmam halinde bütün Mahallemin insanlarına yemek ziyafeti vereceğim taahhüdünde bulunmuştu. Seçim İsmail Başer kazandı ve Başer’de Muhtar olunca sözünde durdu ve ramazan başlangıcından bir gün önce tüm Mahalle sakinlerine yemek ikramında bulundu.

Mahalle Muhtarı İsmail Başer’in sözünü tuttuğu ve okul bahçesinde verdiği ziyafet Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı ve yemek sonrasında da verilen ziyafet dua ile son buldu. Mahalle Muhtarı İsmail Başer sözünü tutmak için 2 hayvan kestirdi ve ziyafet için de yaklaşık yarım ton et kullandı.

Topağaç Mahalle Muhtarı Başer’in verdiği yemek ziyafetine Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, bazı Mahalle Muhtarları ile protokol üyeleri ve Mahalle sakinleri katıldı.

Akyazı Topağaç Mahalle Muhtarı İsmail Başer göreve başlar başlamaz ilk icraat olarak Mahallisine Mobese sistemini taktırmak olmuş ve Mahalle sakinlerinden büyük takdir almıştı.