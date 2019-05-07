HAYDARLAR ÇAKILLIK MAHALLESİNDE HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ

Geleneksel Hıdırellez şenliğinin biri de Akyazı’ya bağlı Haydarlar Çakıllık Mahallesinde

Bu haber 2019-05-07 00:05:45 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Geleneksel Hıdırellez şenliğinin biri de Akyazı’ya bağlı Haydarlar Çakıllık Mahallesinde yapıldı. Şenliği düzenleyenler bu etkinliği yıllardan beri sürdürdüklerini ve geleneksel hale getirdiklerini belirterek, bu şenlikteki asıl amaç birlik ve beraberliğimizin pekişmesi ve geçmişten gelen örf ve adetlerimizi devam ettirmektir aç ıklaması yaptılar.

Haydarlar Çakıllık Hıdırellez şenliği Kuran-ı Kerim okunmasıyla ve ardından yapılan duayla başladı ve semazen gösterisi, ilahilerin okunması v e yemek ikramıyla son buldu.

Düzenlenen şenliğe AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, bazı siyasiler, Muhtarlar derneği Başkanı Bekir Durmuş ve bazı Mahalle Muhtarları, Akyazı Belediyesinin eski ve yeni meclis üyeleri ile kalabalık davetli katıldı.