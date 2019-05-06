ÜLKÜCÜLER MİLLİYETÇİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Sakarya Ülkü Ocakları tarafından 3 Mayıs milliyetçiler günü nedeniyle bir şenlik düzenlendi.

Bu haber 2019-05-06 23:59:28 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Ülkü Ocakları tarafından 3 Mayıs milliyetçiler günü nedeniyle bir şenlik düzenlendi. Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkta gerçekleştirilen şölen piknik havasında geçti ve şöylene katılanlar ip atlama, halat çekme yarışı, at binme, yoğur içinde yüzük arama, kaşıklam yumurta yarışının yanı sıra Voleybol ve bir çok spor dalında yarışmalar yaparak doyasıya eğlendiler ve kurtlarını döktüler. Şölene katılan çocuklar ise gün boyu oynadıkları çeşitli oyunlarla hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşamanın engin mutluluğu içinde aileleri ile birlikte evlerine ger0 döndüler.

Sakarya Ülkü Ocakları İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu düzenlenen şölene ev sahipliği yaparken MHP İl Başkan yardımcısı Ömür Açba, MHP İlçe Başkanları, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkan ve yöneticileri ile ülkücü gençler aileleri ile birlikte katılanlar arasında yerlerini aldılar.