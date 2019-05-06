HALİT ÇOTUR MEZARI BAŞINDA ANILDI

3 Mayıs 1980 yılında 22 yaşında henüz gençliğinin baharında iken bir gurup sol görüşlü öğretmen

Bu haber 2019-05-06 04:26:46 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

3 Mayıs 1980 yılında 22 yaşında henüz gençliğinin baharında iken bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülen, Akyazı'nın tek siyasi Cinayeti olarak hafızalara kazınan Halit Çotur, Akyazı Ülkü Ocakları tarafından mezarı başında anıldı.

Halit Çotur’un ölümünün 39. Yılı olan 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da Çotur ailesinin yakınları, Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba, Sakarya il Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve teşkilatı üyeleri, Ülkücü gençlerin katıldığı Akyazı merkez aile mezarlığındaki mezarı başında başlayan program Kuran-ı Kerim okunması ve dualar eşliğinde gerçekleşti.

Yapılan konuşmalarda merhum Halit Çotur’un kişiliğinden, vatanına ve insanlara olan sevgisinden ve 39 yıl önce uğradığı kahpe saldırıdan bahsedildi ve ülkücü camianın Halit ağabeylerini unutmayacağının altı çizildi ve kendisine bir kez daha rahmet dileğinde bulunuldu.