AKYAZI SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YIL SONU ETKİNLİĞİ

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yıl içi çalışmalarını düzenlediği muhteşem

Bu haber 2019-05-05 10:51:32 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yıl içi çalışmalarını düzenlediği muhteşem bir programla velilerine sergiledi.

Sosyal Gelişim Merkezi salonunda düzenlenen program SAKARYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce’nin açış konuşması ile başladı. Yüce konuşmasında Büyükşehir belediyesinin tüm ilçelerde olduğu gibi Akyazı’da da sürdürdüğü programlarla gençlere bir çok alanda hizmet vermektedir. Dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda daha sonra Müzik dalında faaliyet gösteren Gitar, keman ve Saz bölümü öğrencilerinin verdiği mini konserler izlendi.

Daha sonra Çocuk Kulübü öğrencilerinin akıl oyunlarının sergilendiği gösterilere yer verildi.

Program Satranç yarışmasında derece alanlara Belediye Başkanı ve diğer protokol tarafından ödüllerinin verilmesi, tiyatro gösterisi, halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Daha sonra da Büyük bir beğeni ile izlenen programın ardından minik öğrencilerin el emeği göz nuru el işleri sergisi gezildi.

Programa Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Başkan ve yöneticileri ile kalabalık bir veli topluluğu katıldı.