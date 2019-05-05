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KAMPÜS CAMİİNDE GÖREV YAPTILAR

KAMPÜS CAMİİNDE GÖREV YAPTILAR

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KAMPÜS CAMİİNDE GÖREV YAPTILAR

Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sakarya Üniversitesi kampüs camiinde
Bu haber 2019-05-05 01:20:14 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Sakarya Üniversitesi kampüs camiinde Cuma namazı kıldırdı, vaaz verdi ve hutbe okudu.

Müdür yardımcıları Osman Turan ve Şükrü Kurşunun yönetiminde Cuma vakti kampüs camiine giden Akyazı İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Gürkan Baştan müezzinlik, Hafız Ömer Faruk Yılmaz imamlık yaparken, Cuma hutbesini de “hutbe okuma” yarışmasında ikinciliği olan öğrenci Kaşif İslam Dedecan   okudu.

Üslendikleri görevleri başarıyla tamamlayan Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine namaz sonrası cemaat tarafından tebrik yağdı. Müdür yardımcıları Turan ve Kuruşunda öğrencilerinin elde ettiği başarıdan mutlu olduklarını söylediler ve verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini görmek insana mutluluk ve huzur veriyor açıklaması yaptılar.

 

 
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