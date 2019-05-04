EFE VAROL’A SON GÖREV

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Efe Varol’un ailesi tarafından yapılan son gün okuması bugün ikindi namazı sonrası evinin bahçesinde gerçekleşti.
17 yaşında hayatını kaybeden Efe Varol için Kalabalık bir katılımla gerçekleşen Kuran-ı Kerim ve mevlid okuması yapılan dualarla Efe’nin ruhuna bağışlandı.
Efe’ye son görevini yapan Varol ailesi misafirlerine yemek ikramında bulundu ve acılarını paylaşan konuklarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.