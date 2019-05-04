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EFE VAROL’A SON GÖREV

EFE VAROL’A SON GÖREV

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EFE VAROL’A SON GÖREV

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden
Bu haber 2019-05-04 00:19:42 eklenmiş ve 150 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Efe Varol’un ailesi tarafından yapılan son gün okuması bugün ikindi namazı sonrası evinin bahçesinde gerçekleşti.

17 yaşında hayatını kaybeden Efe Varol için  Kalabalık bir katılımla gerçekleşen Kuran-ı Kerim ve mevlid okuması yapılan dualarla Efe’nin ruhuna bağışlandı.

Efe’ye son görevini yapan Varol ailesi misafirlerine yemek ikramında bulundu ve acılarını paylaşan konuklarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.
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