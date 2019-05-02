EFE VAROL İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Akyazı Küçücek Mahallesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3.sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Efe Varol Küçücek Merkez Camisinde öğleyin kılının cenaze namazının ardından aile mezarlığına gözyaşları arasında yapılan dualarla defnedildi.
Efe’nin okul forması tabutuna örtü oldu.
Tabutunun üzerine okul üniforması konulan Efe Varol helallik alındıktan sonra evinden alınarak Merkez Camine getirildi. Okul arkadaşlarının tamamı cenaze törenine katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan okul arkadaşları başını tabutun üzerinde bir türlü kaldıramayan ve sürekli gözyaşı döken Efe’nin annesi Seçil Başar’a sarılarak ağlamaları yürekleri dağladı.
Düzenlenen cenaze törenine Varol ve Başar ailelerinin yanı sıra Efe’nin okul arkadaşları, öğretmenleri, okul yönetimi, Milli Eğitim camiası, siyasiler, STK başkan ve yöneticileri, Belediye Meclis üyeleri ile Mahalle Muhtarları ve kalabalık cemaat katıldı.