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MAÇ BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Sakarya 2. Amatör kümede mücadele eden Hasanbey Spor ile Çatalköprü
Bu haber 2019-05-02 23:53:18 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya 2. Amatör kümede mücadele eden Hasanbey Spor ile Çatalköprü Spor erteleme maçı 1-1 berabere bitti Maç sonunda 2 takımın oyuncuları tekme tokat kavga ettiler.

Maç Akyazı yeni sentetik stadında geride kalan hafta sonu oynanırken yoğun yağmur ve saha içinde yıldırım düşmesi nedeniyle maç hakem tarafından 65. Dakikada tatil edilmişti.  Tatil edilen maç dün aynı statta tatil edildiği saatten itibaren tekrar başlatıldı ve maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Maç bitiminde 2 takım Futbolcuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede yaralananlar olurken Polis olaya biber gazı sıkarak müdahale etmek zorunda kaldı. Kavganın güçlükle önlenmesinin ardından futbolcular soyunma odalarına gönderildi.

Akyazı Emniyeti maçta çıkan kavgayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı. Her iki takımdan 3’er oyuncunun disiplin kuruluna sevk edildikleri edinilen bilgiler arasında yer aldı.
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