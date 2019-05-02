MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı İnönü Mahallesinde ikamet etmekte olan Adem Keskin bir motosiklet tutkunuydu. Adem Keskin önceki akşam kendisi gibi motosiklet tutkunu arkadaşları ile birlikte Sakarya’da turlarını attıktan sonra Akyazı’ya dönüşünde Mithatpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesinde kullanmakta olduğu motosikletin kontrolünden çıkıp bariyere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı haber alan motosiklet tutkunu arkadaşları kaza mahalline akın ederken arkadaşlarının hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadılar.
Kaza sonrası hastane morguna kaldırılan talihsiz motosiklet tutkunu Akyazılı gencin cenazesi Yeşildirek camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanındaki aile kabristanlığına defnedildi. Kaza olayı Akyazılılar arasında da büyük üzüntü yarattı.