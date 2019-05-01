17 YAŞINDAKİ EFE KALP KRİZİ GEÇİRDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olan Efe Varol (17) evinde geçirdiği

Bu haber 2019-05-01 23:57:08 eklenmiş ve 207 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olan Efe Varol (17) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Akyazı’ya bağlı Küçücek mahallesinde ikamet eden Efe Varol’u sabahleyin annesi uyandırmak istedi ancak oğlunun tepki vermemesi üzerine eve ambulans çağırdı. 112sağlık ekibi eve geldiğinde Efe Varol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Efe’nin cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi kaldırıldı ve oradan da ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Efe Varol’un geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efe Varol’un cenazesi 02.05.2019 Perşembe günü Küçücek Merkez Caminde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Efe Varol’un 17 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yetirmesi Akyazı’da, ailesinde ve özellikle de okulunda büyük üzüntü yarattı. Efe Varol’un sınıfında başarılı bir öğrenci olduğu da öğrenildi.