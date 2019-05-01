Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
17 YAŞINDAKİ EFE KALP KRİZİ GEÇİRDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

17 YAŞINDAKİ EFE KALP KRİZİ GEÇİRDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

KÜÇÜCEKTE GELENEKSEL KERMESE YOĞUN İLGİ

KÜÇÜCEKTE GELENEKSEL KERMESE YOĞUN İLGİ

AKYAZI MTAL İLE İMALAT SANAYİ ELELE

AKYAZI MTAL İLE İMALAT SANAYİ ELELE

Sakarya Kur’an-i Kerim okuma yarışması Akyazı’da yapıldı

Sakarya Kur’an-i Kerim okuma yarışması Akyazı’da yapıldı

S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

17 YAŞINDAKİ EFE KALP KRİZİ GEÇİRDİ VE HAYATINI KAYBETTİ

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olan Efe Varol (17) evinde geçirdiği
Bu haber 2019-05-01 23:57:08 eklenmiş ve 207 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olan Efe Varol (17) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Akyazı’ya bağlı Küçücek mahallesinde ikamet eden Efe Varol’u sabahleyin annesi uyandırmak istedi ancak oğlunun tepki vermemesi üzerine eve ambulans çağırdı. 112sağlık ekibi eve geldiğinde Efe Varol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Efe’nin cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi kaldırıldı ve oradan da ölüm nedeninin tespiti için Sakarya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Efe Varol’un geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efe Varol’un cenazesi 02.05.2019 Perşembe günü Küçücek Merkez Caminde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Efe Varol’un 17 yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yetirmesi Akyazı’da, ailesinde ve özellikle de okulunda büyük üzüntü yarattı. Efe Varol’un sınıfında başarılı bir öğrenci olduğu da öğrenildi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
00:00 - 17 YAŞINDAKİ EFE KALP KRİZİ GEÇİRDİ VE HAYATINI KAYBETT
Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olan Efe Varol (17) evinde geçirdiği ...
01:00 - HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR
Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde...
23:27 - BİR OCAK SÖNDÜ GÖZ YAŞLARI SEL OLDU
Anne Aycan kızı Serra ve Cinnet geçiren İsmail Bozbay Akyazı’da toprağa verildi...
23:54 - GÜMÜŞDERE VE KARAOĞLAN AİLELERİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değeri...
07:02 - ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE
Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel ...
17:47 - KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEF
Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ