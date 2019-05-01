KÜÇÜCEKTE GELENEKSEL KERMESE YOĞUN İLGİ

Akyazı Küçücek Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan öğrenci yurdu tarafından geleneksel hale

Bu haber 2019-05-01 23:53:27 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan öğrenci yurdu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl beşincisi yapılan yardım kermesi dualarla açıldı.

Öğrenci Yurdu yönetimi tarafından yapılan davete icabet eden protokol üyeleri tarafından din görevlisinin yaptırdığı duanın ardından hayırlı olsun temennisiyle kurdele kesilmek suretiyle açıldı.

1-5 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan kermeste yapılacak satışlardan elde edilecek olan gelir yurtta kalarak eğitimlerini sürdürmekte olan çocuklar için harcanacak.

Kermeste satış reyonlarını gezen protokol üyeleri satışa sunulan ürünlerin üzerlerindeki etiketlerin Pazaryerine ve esnaflara göre uygun ve ucuz fiyatlar olduğu fikrinde birleştiler.

Düzenlenen kermeste Yurt yöneticisi ve bir önceki MHP’li Belediye Meclis üyesi Harun Köymen, yurt görevlileri ile Küçücek Mahallesinin Muhtarları Yusuf Şahin ve Varol Bölükbaş ve Mahalle sakinleri ev sahipliği yaparken, kermes açılışına Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, bir önceki dönem MHP’li Belediye Meclis Üyeleri Murat Öz, Ruhi Yılmaz ve A.Hikmet Kurt, Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Taşkın, Bıçkıdere Mahalle Muhtarı İbrahim Yılmaz, MHP eski İlçe Başkanı Ahmet Birinci, davetliler ve mahalle sakinleri ile yurtta kalmakta olan öğrencilerin Velileri katıldı. Bayanların ilgisi erkeklere göre hayli fazlaydı.

Dernek yöneticileri kermes açılış törenine katılanlara zengin menülü ikramda bulunmayı ihmal etmediler.