AKYAZI MTAL İLE İMALAT SANAYİ ELELE

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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede öğrencilerin
Bu haber 2019-05-01 23:45:41 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projede öğrencilerin PLC otomasyon ve kaynak alanlarında imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi yakalamış teknik eleman olarak yetiştirilmesinin hedefleniyor.

Önemli olan projenin tanıtım toplantısı Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapıldı. Program saygı duruşu v e istiklal marşının söylenmesiyle başladı. Kürsüye gelen Okul Müdürü Ali Türkyılmazoğlu proje hakkında katılımcılara sinevizyon eşliğinde bilgiler verdi.

Kaymlakam Yakup Güney’de konuşmasında projenin öneminden bahsetti ve benim Akyazı’da göreve başladığım günden şu ana kadar en değerli çalışma ve en değerli proje olarak değerlendiriyorum dedi ve emeği geçenlerle destek verenleri kutladı.

Protokol Öğretmenler ile fabrika temsilcileri birlikte otomasyon laboratuvarı ile kaynak simülasyonu laboratuvarının açılış kurdelesini kestiler. Öğretmenler daha sonra laboratuvarla ilgili bilgiler verdiler.

Düzenlenen proje tanıtım toplantısına Kaymakam Yakup Güney, Milli Eğitim yetkilileri, ASAŞ, Alimeks, Aydın Örme, NTG Plastik ve Aytaş Home’den temsilciler katıldı.

Belge alanlar şunlar oldu;

Kaynak Simülasyon Laboratuvarı öğretmenlerinden belge alanlar;  M. Akif Turhan,  Emin Büyükçınar, Ahmet Türkoğlu, Metin Yılmaz, Metin K. Bıyık, Yaşar Bıyık, Mehmet Necip Yaman ve Hakan Ayan

Kazanımları; Bu eğitim sistemleri geleneksel kaynak eğitimini tamamlamak ve geliştirmek için tasarlanmış eğitim araçlarıdır. Öğrencilerin kaynak tekniklerini temsili ve üç boyutlu ortamda uygulamalarını sağlar. Elektrik ark kaynağı, gaz altı kaynağı ve Tig-Mag kaynağı, sesi ve kaynak yapanın hareketlerini sanal ortamda simüle edilmesi ile gerçekçi, heyecan verici ve uygulamalı eğitim deneyi sağlar.

PLC Otomasyon Öğretmenlerinden belge alanlar; Fatih Bayramçavuş, Aykut Demir, Ahmet Arslantaş, Metin Sertan, Şaban Engin, A. Kadir Konya, Semih Akınc ı ve Burhan Saraç.

Proje ekibi; Erkan Ölmez (Proje Koordinatörü) Hüseyin Demir (Proje Satın Alma Sorumlusu) Aykut Demir (Proje Eğitim Sorumlusu) Burhan Saraç (Teknik Destek Sorumlusu) A. Kadir Konya (Teknik Destek Sorumlusu)

Proje Kapsamı; İmalat Sanayine yönelik Eğitimin geliştirilmesi ve mali destek programı.

Projenin Amacı; Program kapsamında Doğu Marmara Bölgesindeki Mesleki Eğitim kalitesinin arttırılması, çevredeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gücünün karşılanması, bu amaçla okulun teknik donanımının arttırılması ve PLC Otomasyon Laboratuvarı ve Kaynak Simülasyon Laboratuvarının kurulması.

Proje ortağı; Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)

Projeye iştirak edenler; ASAŞ, NTG Plastik ve Aytaş Home.

Gönülle Destekçiler; Aydın Örme ve Alimeks.

  

 
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