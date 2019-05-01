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Sakarya Kur’an-i Kerim okuma yarışması Akyazı’da yapıldı

Din görevlileri haftasında Sakarya Müftülüğünce Akyazı’da Kur’an-i Kerim okumaya yarışması yapıldı.
Bu haber 2019-05-01 23:25:01 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Din görevlileri haftasında Sakarya Müftülüğünce Akyazı’da Kur’an-i Kerim okumaya yarışması yapıldı. Düzenlenen programda Serdivan İlçesinden katılan Faysal Aydın birinci oldu.

Sakarya Müftülüğünce Din görevlileri haftasından Kur’an-i Kerim okuma yarışması düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa camiinde düzenlenen yarışmaya 9 İlçeden yarışmacı katıldı.

Saat 15.00’da başlayan yarışma yaklaşım 2 saat sürdü. Yarışmanın sonunda Serdivan İlçesinden katılan Faysal Aydın birinci oldu.

Sıralama şöyle oldu;

1-Faysal Aydın-Serdivan

2-Abdurrahman Burnaz-Adapazarı

3-Mehmet Salur-Geyve

4-Ahmet Çınar-Taraklı

5-İlker Konca-Hendek

6-Selami Bulut-Söğütlü

7-Ersin Gür- Sapanca

8-Hüseyin Işık-Pamukova

9-Kenan Avcı-Erenler

Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

 

 
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