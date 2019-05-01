Sakarya Kur’an-i Kerim okuma yarışması Akyazı’da yapıldı

Din görevlileri haftasında Sakarya Müftülüğünce Akyazı’da Kur’an-i Kerim okumaya yarışması yapıldı. Düzenlenen programda Serdivan İlçesinden katılan Faysal Aydın birinci oldu.
Sakarya Müftülüğünce Din görevlileri haftasından Kur’an-i Kerim okuma yarışması düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa camiinde düzenlenen yarışmaya 9 İlçeden yarışmacı katıldı.
Saat 15.00’da başlayan yarışma yaklaşım 2 saat sürdü. Yarışmanın sonunda Serdivan İlçesinden katılan Faysal Aydın birinci oldu.
Sıralama şöyle oldu;
1-Faysal Aydın-Serdivan
2-Abdurrahman Burnaz-Adapazarı
3-Mehmet Salur-Geyve
4-Ahmet Çınar-Taraklı
5-İlker Konca-Hendek
6-Selami Bulut-Söğütlü
7-Ersin Gür- Sapanca
8-Hüseyin Işık-Pamukova
9-Kenan Avcı-Erenler
Yarışma sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.