Sakarya Kur’an-i Kerim okuma yarışması Akyazı’da yapıldı

Din görevlileri haftasında Sakarya Müftülüğünce Akyazı’da Kur’an-i Kerim okumaya yarışması yapıldı.

Bu haber 2019-05-01 23:25:01 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.