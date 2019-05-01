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S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

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S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

Merkezi Akyazı'da olan ve Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya afet bilinçlendirme, afete hazırlama
Bu haber 2019-05-01 01:34:23 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Merkezi Akyazı'da olan ve Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya afet bilinçlendirme, afete hazırlama ve arama kurtarma derneğinin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. İlhan Durgut yeniden seçilerek  güven tazeledi.

Derneğin  eğitim salonunda yapılan 3. Olağan konresi  divan teşekkülü ile başladı. Divan Başkanlığına Kenan Certel ve katipliklere ise Harun Kaynak ve Nedim Kırımlı seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından yönetim kurulu faaliyet raporunu okumak üzere söz alan Başkan İlhan Durgut 4 yıl önce kurulan S.A.B.A.H derneğinin o günden bu yana yaklaşık 75 bin öğrenci ve yetişkine afet eğitimi verdiklerini söyledi. Bu arada dernek üyeleri de ilk yardım, arama kurtarma eğitimlerine katılarak donanımlı bir hale geldiler. Dedi. Yine aradan geçen bu süre içinde derneğimize belediyemiz tarafından bir eğitim binası kazandırıldı. Bu nedenle Başkan Hasan Akçan ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu kurumdan Akyazı’nın geleceği olan öğrencilerimiz sürekli şekilde yararlanacaklar.

İlhan Durgut eğitimlerimiz sırasında Sakarya TRAC yönetimi ile birlikte iç içe çalıştıklarını bu sayede  üyelerimizin sınava girerek telsiz kullanma yetkisi aldıklarını söyledi ve TRAC Şube Başkanı Mehmet Turalıoğlu’na teşekkür etti.

Daha sonra Denetleme kurulu raporu okundu her iki rapor üzerinde görüşme açıldı. Olumlu yönde yapılan eleştiriler sonunda yapılan oylama ile eski yönetim ibra edildi.

Tahmini btçenin okunup görüşülerek kabul edilmesinden sonra seçimlere geçildi. Gizli oyla yapılan ve tek listenin katıldığı seçimler sonunda Yönetim ve denetleme kurulları şu şekilde oluştu.

YÖNETİM KURULU ASİL

1-İlhan Durgut

2-Nihal Akar

3-Yılmaz Kara

4-Veysel Erkan

5-Mehmet Turalıoğlu

6-Hüseyin Demir

7-ÖMER Soykan

DENETLEME KURULU ASİL

1-İsmail Koçak

2-Recep Saka

3-Neriman Seçkin

 
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