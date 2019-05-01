Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

S.A.B.A.H DERNEĞİNDE KONGRE İLHAN DURGUT GÜVEN TAZELEDİ.

HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

Mollaköy'de Turna Balığı yarışmasında 1.ci Akyazılı Özden oldu

Mollaköy'de Turna Balığı yarışmasında 1.ci Akyazılı Özden oldu

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI BU HALE GELDİ

BAHÇE DUVARINA ÇARPTI BU HALE GELDİ

ÜSTÜBÜ AKYAZILI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

ÜSTÜBÜ AKYAZILI MESLEKTAŞLARINI AĞIRLADI

BADMİNTONCULARIMIZ ŞEYDANUR BİÇER, RAZİYENUR BAKIR SIRBİSTAN YOLCUSU

BADMİNTONCULARIMIZ ŞEYDANUR BİÇER, RAZİYENUR BAKIR SIRBİSTAN YOLCUSU

HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde
Bu haber 2019-05-01 00:56:57 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde vefat eden Valilik basın müdürü Hüseyin Bahar’ın babası Hilmi Baharın mezarını ziyaret ettiler.

Akyazı’da görev yapmakta olan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihabser Gazetesi temsilcisi ve Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Kenan Certel , DHA ve TV264 Akyazı temsilcisi ve Akyazı Net Haber Sitesi sahibi Alaattin Onur, beraberlerinde Emekli Din görevlileri Osman Aydın ve  İbrahim Gümüş olduğu halde Ferizli İlçesi Gölkent Mahallesindeki Ahmet Çavuş mezarlığına giderek Sakarya Valiliği Basın Müdürü Hüseyin Bahar’ın geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babası asırlık çınar Halil Bahar’ı mezarında ziyaret ederek Kuran-Kerim okudular ve dua yaptılar.

Mezarlık ziyaretiyle ilgili olarak Akyazılı gazetecilerden ortak bir açıklama geldi. Akyazı Gazeteciler ortak açıklamalarında şunları söylediler “Değerli dostumuz ve kardeşimiz Hüseyin Bahar’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden saygı değer babası Halil Bahar amcamızın cenaze törenine katılamamış ve bundan dolayı da derin b ir üzüntü içindeydik. Bugün geçte olsa hem görevimizi yerine getirmek, hem de asırlık amcamıza dua yapmak için bu ziyaretimizi yaptık. Sevgili kardeşimiz Hüseyin Bahar’ın şahsında tüm Bahar ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabır ve başsağlığı ve asırlık çınar amcamız Halil Bahar’a yüce mevtamızdan rahmet diliyoruz.”

Akyazılı gazeteciler Emekli din görevlisi Osman Aydın’ın yaptığı duadan sonra mezarlıktan ayrılarak 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
01:00 - HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR
Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde...
23:27 - BİR OCAK SÖNDÜ GÖZ YAŞLARI SEL OLDU
Anne Aycan kızı Serra ve Cinnet geçiren İsmail Bozbay Akyazı’da toprağa verildi...
23:54 - GÜMÜŞDERE VE KARAOĞLAN AİLELERİNİN ACI GÜNÜ
Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Gümüşdere ailesi ile Karaoğlan ailesi bir değeri...
07:02 - ACILI BABA KENAN CERTEL OĞLU MUHSİN CERTEL’İ EBEDİYETE
Emekli Eğitimci ve Gazeteci, sitemiz editörü ve sahibi Kenan Certel’in oğlu Muhsin Certel ...
17:47 - KONURALP İLKOKULU ESKİ ÖĞRETMENLERİNDEN SAFİNAZ TOY VEF
Konuralp İlkokulu eski öğretmenlerinden Merhum Nadir Toy’un eşi,...
17:33 - BOZTEPE AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Boztepe ailesinin Almanya’da ikamet eden Boztepe kardeşle...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ