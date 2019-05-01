HİLMİ BAHARI MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANDILAR

Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde

Bu haber 2019-05-01 00:56:57 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da görev yapan bir gurup Gazeteci ve emekli imam geçtiğimiz günlerde vefat eden Valilik basın müdürü Hüseyin Bahar’ın babası Hilmi Baharın mezarını ziyaret ettiler.

Akyazı’da görev yapmakta olan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihabser Gazetesi temsilcisi ve Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi sahibi Kenan Certel , DHA ve TV264 Akyazı temsilcisi ve Akyazı Net Haber Sitesi sahibi Alaattin Onur, beraberlerinde Emekli Din görevlileri Osman Aydın ve İbrahim Gümüş olduğu halde Ferizli İlçesi Gölkent Mahallesindeki Ahmet Çavuş mezarlığına giderek Sakarya Valiliği Basın Müdürü Hüseyin Bahar’ın geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren babası asırlık çınar Halil Bahar’ı mezarında ziyaret ederek Kuran-Kerim okudular ve dua yaptılar.

Mezarlık ziyaretiyle ilgili olarak Akyazılı gazetecilerden ortak bir açıklama geldi. Akyazı Gazeteciler ortak açıklamalarında şunları söylediler “Değerli dostumuz ve kardeşimiz Hüseyin Bahar’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden saygı değer babası Halil Bahar amcamızın cenaze törenine katılamamış ve bundan dolayı da derin b ir üzüntü içindeydik. Bugün geçte olsa hem görevimizi yerine getirmek, hem de asırlık amcamıza dua yapmak için bu ziyaretimizi yaptık. Sevgili kardeşimiz Hüseyin Bahar’ın şahsında tüm Bahar ailesine ve sevenlerine bir kez daha sabır ve başsağlığı ve asırlık çınar amcamız Halil Bahar’a yüce mevtamızdan rahmet diliyoruz.”

Akyazılı gazeteciler Emekli din görevlisi Osman Aydın’ın yaptığı duadan sonra mezarlıktan ayrılarak