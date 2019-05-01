Mollaköy'de Turna Balığı yarışmasında 1.ci Akyazılı Özden oldu

Akyazı Avcılar Atıcılar ve Balıkçılar kulübü üyeleri Mollayköy göletlerinde

Bu haber 2019-05-01 00:36:42 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.