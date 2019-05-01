Mollaköy'de Turna Balığı yarışmasında 1.ci Akyazılı Özden oldu

Akyazı Avcılar Atıcılar ve Balıkçılar kulübü üyeleri Mollayköy göletlerinde yarıştılar. Akyazılı Erol Özden yarışmada 1.ci oldu.
Akyazı Avcılar Atıcılar ve Balıkçılar kulübü üyeleri Pazar günü Mollayköy göletlerinde yarıştılar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın bu yıl 13. yapıldı.
Arifiye Mollaköyde düzenlenen yarışmada Akyazılı Erol Özden tuttuğu 57 cm turna balığıyla birinci oldu.
Akyazı İlçesini temsilen Akder Avcılar kulübü olarak yarışmayı izlediler. Akyazılı balıkçılar yarışma sonrasında birinci olarak büyük coşku yaşadılar.