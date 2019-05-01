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BAHÇE DUVARINA ÇARPTI BU HALE GELDİ

Akyazı Kuzuluk arası bağlantı yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
Bu haber 2019-05-01 00:18:19 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk arası bağlantı yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Karaçalılık istikametinden Kuzuluk istikametine seyir halinde olan 34 YA **** plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak önce çöp konteynıra daha sonra bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte otomobil yola savrularak durabildi. Otomobil hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar Ambulansla birlikte Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 
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